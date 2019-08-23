ESKİ dostu Elif Gönlüm ve eşi Kerem Gönlüm'le mahkemelik olan Gül Gölge, önceki gün Bebek'teydi. Elif Gönlüm'ün peşine dedektif taktırdığını iddia eden Gölge, bu gerekçeyle açılan davanın Kasım ayında görüleceğini söyledi. Gül Gölge, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında ise "Ben gereken bütün adımları attım. Şu an için bu dava gündemimde değil" dedi.
INSTAGRAM KAVGASI
Gönlüm ile Gölge, sosyal medyada birbirleri için demedik söz bırakmadı.
Aydın Hamza
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.