ESKİ dostu Elif Gönlüm ve eşi Kerem Gönlüm'le mahkemelik olan Gül Gölge, önceki gün Bebek'teydi. Elif Gönlüm'ün peşine dedektif taktırdığını iddia eden Gölge, bu gerekçeyle açılan davanın Kasım ayında görüleceğini söyledi. Gül Gölge, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında ise "Ben gereken bütün adımları attım. Şu an için bu dava gündemimde değil" dedi.

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Gönlüm ile Gölge, sosyal medyada birbirleri için demedik söz bırakmadı.

Aydın Hamza