SOSYETİK Gül Gölge ile Elif Gönlüm'ün arasındaki yıllardır süren kavga, yine hortladı. Gölge, mahkemeye verdiği Gönlüm'ü geçtiğimiz günlerde sosyal medyada topa tuttu. Gölge, Elif Gönlüm'ün eşi Kerem Gönlüm'e asıldığı iddiasını reddedip çifte "çapsız soytarılar" diye hakaretler yağdırdı.

OYUNA DÜŞMÜYORUZ!

2013'te Gölge'nin peşine 'Revenge' (İntikam) kod adlı dedektif tutup eski sunucunun görüntülerini internet sitesinde yayınladığı iddia edilen Gönlüm, hakkındaki iddialara şöyle yanıt verdi: "Akıllı insanları kendi enerjilerinde görmek istiyorlar. Allahtan niyetleri ve gerçekleri biliyoruz da düşmüyoruz o oyunlara..."

MERHAMETSIZ iMASI...

Gönlüm, aldığı sertifikayı iki oğlu ve eşiyle kutlarken çektiği videoyu iki köpeğiyle ti'ye ayan Gölge'ye şu sözlerle de yüklendi: "Doğuranın adı anne; ama biz çocuklarımızı her durumda hissedebilmeliyiz. Başkalarının çocuklarını düşünmek de merhamet ve gerçek anneliktir. Çocuğu 41 derece ateşteyken gece eve uğramayanları biliyoruz. Çocuk özveri ister; hayvanla mukayese kabul eder mi?" Bu arada ikilinin bitmeyen kavgası sosyal medyada mahalle kavgasına benzetildi.



Gölge de 'Bazen bir gülesim geliyor. Sonra 'Dur yapma' diyorum" karşılığını verdi.

KAVGA NASIL BAŞLAMIŞTI?

GÜL Gölge ile Elif Gönlüm'ün 6 yıldır süren kavgasının iyice kızışması eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu. Eski dost olan ikiliden Gönlüm, Gölge'yi eşine asılmakla suçlayınca arkadaşlık da bozulmuştu