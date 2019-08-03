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  • 03.08.2019
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’dan alkışlık karar

Önceki akşam ’da şov yapan ’dan alkışlık karar... Ünlü popçu, konserden kazandığı geliri ’na bağışladı.

Bravo Demet

Pop müziğin kraliçesi Demet Akalın, önceki akşam deyim yerindeyse Harbiye'yi salladı. 47 yaşındaki şarkıcı, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri serisinde önceki akşam sahnesindeydi. Akalın, aylardır hazırlandığı konserinde şovunu yaptı.

ŞOVLARI ve sahne düzeniyle dünya starlarını aratmayan Demet Akalın, sürprizleriyle kendine hayran bıraktı. Sosyal sorumluluk konularındaki duyarlılığı ve yardımsever kişiliğiyle bilinen ünlü şarkıcı, konserinden kendi adına elde ettiği geliri her zaman bağışçısı olduğu Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıklayarak ayakta alkışlandı.



Popçu, konser sonu Mehmetçik Vakfı'ndan teşekkür plaketini aldı.

Akalın, konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı üç ayrı kostüm giydi.

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