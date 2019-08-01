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  • 01.08.2019
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’nde yarışacak

Her Perşembe milyonları atv ekranına kilitleyen dizi ‘’ başarısını katladı. Dizi, ’nde iki kategoride yarışacak.

Çukurova’dan Seul’a kadar başarı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarısı sınırları aştı. Türkiye'deki milyonları etkisi altına alan dizi, geçtiğmiz aylarda 18 ülkeye satılmıştı. Dizi, geçen yıl da Mipcom 2018 Fuarı'nda 'Yılın En İyi ve Trend Draması' unvanını almıştı. Dizinin başarısı katlandı.

BAŞROLLERİNİ , Hilal Altınbilek, ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı dizi, bu sene de ''nde 'En İyi Drama' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerine aday gösterildi. 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu organizasyonda başarılı dizi ve Uğur Güneş, ülkemizi temsil edecek.


Başarılı oyuncu Uğur Güneş'in rakipleri arasında Kıvanç Tatlıtuğ da var.

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