ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın başarısı sınırları aştı. Türkiye'deki milyonları etkisi altına alan dizi, geçtiğmiz aylarda 18 ülkeye satılmıştı. Dizi, geçen yıl da Mipcom 2018 Fuarı'nda 'Yılın En İyi ve Trend Draması' unvanını almıştı. Dizinin başarısı katlandı.

BAŞROLLERİNİ Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı dizi, bu sene de 'Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde 'En İyi Drama' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödüllerine aday gösterildi. 61 ülkeden 270 yapımın başvurduğu organizasyonda başarılı dizi ve Uğur Güneş, ülkemizi temsil edecek.



Başarılı oyuncu Uğur Güneş'in rakipleri arasında Kıvanç Tatlıtuğ da var.