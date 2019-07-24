Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 24.07.2019
  • Gazete

'den 'pes' dedirten paylaşım! Kendini ele verdi...

, önceki günkü paylaşımıyla ‘Pes!’ dedirtti. Oyuncu, 2 bin 700 dolarlık çantanın çakmasıyla şov yapıp rezil oldu.

Çakma sov
Oyuncu Merve Sevi, önceki gün olay bir paylaşıma imza attı. Sevi, dünyaca ünlü Fransız markası Christian Dior'un çakma çantasıyla havuz başında poz verdi. Oyuncu, bu kareye de çakma çanta üreten markayı etiketleyerek ağızları açıkta bıraktı. Öyle ki orijinali 2 bin 700 dolar yani 15 bin 399 lira olan Dior marka plaj çantasının sahtesi 399 liradan satışa sunuluyor.

KENDİNİ ELE VERDİ
Sahte çantayla 'da hava atmaya çalışan oyuncu ise kendini adeta sosyal medyada ihbar etti. Bunun üzerine Christian Dior Türkiye yetkilileri iddiaya göre harekete geçti.




Orijinali 15 bin 399 TL



Çakması 399 TL

İHBAR PAYLAŞIM
Sosyal medyada sahte çantayla hava atan Sevi, hem kendi hem de çakma marka sahibinin başını yaktı. Türkiye yetkilileri, iddiaya göre dava açabilir...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriMerve Sevi'den 'pes' dedirten paylaşım! Kendini ele verdi...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri