Oyuncu Merve Sevi, önceki gün olay bir paylaşıma imza attı. Sevi, dünyaca ünlü Fransız markası Christian Dior'un çakma çantasıyla havuz başında poz verdi. Oyuncu, bu kareye de çakma çanta üreten markayı etiketleyerek ağızları açıkta bıraktı. Öyle ki orijinali 2 bin 700 dolar yani 15 bin 399 lira olan Dior marka plaj çantasının sahtesi 399 liradan satışa sunuluyor.
KENDİNİ ELE VERDİ
Sahte çantayla Instagram'da hava atmaya çalışan oyuncu ise kendini adeta sosyal medyada ihbar etti. Bunun üzerine Christian Dior Türkiye yetkilileri iddiaya göre harekete geçti.
Orijinali 15 bin 399 TL
Çakması 399 TL
İHBAR GİBİ PAYLAŞIM
Sosyal medyada sahte çantayla hava atan Sevi, hem kendi hem de çakma marka sahibinin başını yaktı. Christian Dior Türkiye yetkilileri, iddiaya göre dava açabilir...
KENDİNİ ELE VERDİ
Sahte çantayla Instagram'da hava atmaya çalışan oyuncu ise kendini adeta sosyal medyada ihbar etti. Bunun üzerine Christian Dior Türkiye yetkilileri iddiaya göre harekete geçti.
Orijinali 15 bin 399 TL
Çakması 399 TL
İHBAR GİBİ PAYLAŞIM
Sosyal medyada sahte çantayla hava atan Sevi, hem kendi hem de çakma marka sahibinin başını yaktı. Christian Dior Türkiye yetkilileri, iddiaya göre dava açabilir...
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