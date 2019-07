Danaya değil Locaya ortak aranıyor

Evliliğinde kara bulutlar dolaşan Kenan Doğulu, iş hayatında dur durak bilmiyor. Bir hafta içinde 3 konser veren Doğulu, Çeşme konserinde ise rekor kırdı. Ön locaların 20 bin liradan, orta locaların 10 bin liradan satıldığı konserde stantlar bile 5 bin liradan alıcı bulmuş. Bin kişinin hınca hınç doldurduğu mekanda en dikkatimi çeken ise "Ortak locaya girelim mi?" lafı oldu. Kimle konuşsam Kenan Doğulu konserine gitmek istiyor, fakat fiyatlar yüksek olunca herkes locasına ortak arıyordu. Bir locaya 3 ortak giren de vardı, 5 ortak giren de... Yani anlayacağınız, danaya girer gibi artık localara ortak aranır olmuş. Bu arada bir hafta içinde 3 konser veren Kenan Doğulu da bu konserlerden 700 bin lirayı cebine indirmiş. Anlaşılan özel hayatında çalkantılı günler yaşayan Kenan Doğulu'nun yüzünü konserleri güldürüyor...





Gençler, mekandaki fiyatı 10 bin ile 20 bin lira arasındaki locaları ortak kiralıyor.







Konseri Burcu-Berk Suyabatmaz çifti ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlayan oyuncu Tolga Sarıtaş'la modacı Zeynep Mayruk da izledi.







ŞÖHRET DEĞİŞTİRDİ

Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra Türk işadamı Emir Uyar ile aşk yaşayan Adriana Lima, herkesi şaşırtmıştı. Türkiye'ye olan sevgisini her zaman gözler önüne süren Adriana Lima'nın aksine Emir Uyar'ın sosyal medyada yaptığı olay ise yakın çevresinde tepkiye neden oldu.







Lima ile yaşadığı aşkla dünyada ve ülkemizde manşetlerden düşmeyen Uyar, birkaç Türk arkadaşını takipten çıkarmış. Uyar, arkadaşlarından gelen tepkiler üzerine de sosyal medya hesabını dondurma kararı almış. Hal böyle olunca "Kısa süreli şöhret, Emir'i değiştirdi" diyenler de var, hak verenler de...







YENİ TREND: VIP DADI

Yazın gelmesi ile ünlüler güney sahillerine akın etti. Fakat son dönemde hem Çeşme'de hem de Bodrum'da VIP dadı modası başlamış. Birçok ünlünün küçük çocuğu var. Ve bu isimler, günübirlik VIP dadılar tutmaya başlamış.







Özel bir şirketin hizmetinde olan bu VIP dadıyı, saati 300 liradan kiralıyormuşsunuz. Özel bir ekiple gelen bu hizmetin içinde kamera sistemi de var.







Bu arada VIP dadılar 4 dil biliyor. Tabii bunlar için özel fiyatlandırma oluyormuş.







Eğlenceye ya da gezmeye gideceğiniz zaman bu profesyonel iyi eğitimli dadıları tutup her dakika aplikasyondan çocuğunuzu görüp hem de gönül rahatlığıyla eğlencenin tadını çıkarabiliyormuşsunuz.







ŞAMPİYONLAR GECESİ

Her hafta Perşembe Bodrum People'da sahne alan Cenk Eren'i, geçtiğimiz gün dinlemeye gittim. Neredeyse People'da adım atacak yer yoktu. Biz de mecburen köşe bir yere geçip Cenk'i dinlemeye başladık. Mekana baktıkça eski gazino günleri aklıma geldi. Neden mi? Eskiden bir canlı müzik mekanına girince onlarca isim görürsünüz ya, Cenk'in müşteri kitlesi tam da öyleydi. Ön masalarda hep cemiyet hayatının tanınmış isimleri vardı. Tabi Cenk'in söylediği Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan şarkıları geceye bambaşka bir hava kattı.



UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE