GÜZEL oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. City's AVM çıkışı görüntülenen 46 yaşındaki Ataizi'ne bir erkek arkadaşı eşlik etti. Ünlü oyuncunun yanındaki erkek arkadaşı akıllara "Yeni bir ilişki mi var?" dedirtti.

Acelesi olduğunu belirten Hande Ataizi, gazetecilerin yanındaki arkadaşının kim olduğuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada güzel oyuncu, oğlu Leon'un babası ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl dostça boşanmıştı.



GEÇEN YIL AYRILDI

Ataizi, Harvey'le 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktaladı.

AYDIN HAMZA