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  • 20.07.2019
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yeniden aşık mı? çıkışı erkek arkadaşıyla görüntülendi

, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. çıkışı görüntülenen Ataizi'ne bir erkek arkadaşı eşlik etti. Ünlü oyuncunun yanındaki erkek arkadaşı akıllara "Yeni bir ilişki mi var?" dedirtti.

Gizemli arkadaş

GÜZEL oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. City's çıkışı görüntülenen 46 yaşındaki Ataizi'ne bir erkek arkadaşı eşlik etti. Ünlü oyuncunun yanındaki erkek arkadaşı akıllara "Yeni bir ilişki mi var?" dedirtti.

Acelesi olduğunu belirten , gazetecilerin yanındaki arkadaşının kim olduğuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada güzel oyuncu, oğlu Leon'un babası ABD'li gazeteci Benjamin Harvey'den geçtiğimiz yıl dostça boşanmıştı.


GEÇEN YIL AYRILDI
Ataizi, Harvey'le 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktaladı.

AYDIN HAMZA

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