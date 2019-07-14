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  • 14.07.2019
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Dünyaca ünlü , doktorluk mesleğini seçmesine sebep olan olayı anlattı

Dünyaca ünlü , gençlik karesini paylaştı. O günlerde Kilyos’ta akranının boğulduğunu, bu yüzden doktor olmaya karar verdiğini açıkladı.

İşin 'Öz'ünü anlattı
Dünyaca ünlü , önceki gün sosyal medya hesaplarından gençlik fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyaz kareyi 40 yıl önce İstanbul Kilyos Plajı'nda çektirdiğini açıkladı.



Öz, doktorluk mesleğini seçmesine sebep olan acı olayı da şöyle anlattı: 14 yaşındayken cankurtaranlar sudan benim yaşımda bir çocuğun cesedini çıkardılar. Bu olay beni çok üzdü. TIP'a ve ilaçlara olan ilgimi artırdı. Ben o gün doktor olmaya karar verdim...



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