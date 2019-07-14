Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, önceki gün sosyal medya hesaplarından gençlik fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyaz kareyi 40 yıl önce İstanbul Kilyos Plajı'nda çektirdiğini açıkladı.
Öz, doktorluk mesleğini seçmesine sebep olan acı olayı da şöyle anlattı: 14 yaşındayken cankurtaranlar sudan benim yaşımda bir çocuğun cesedini çıkardılar. Bu olay beni çok üzdü. TIP'a ve ilaçlara olan ilgimi artırdı. Ben o gün doktor olmaya karar verdim...
Öz, doktorluk mesleğini seçmesine sebep olan acı olayı da şöyle anlattı: 14 yaşındayken cankurtaranlar sudan benim yaşımda bir çocuğun cesedini çıkardılar. Bu olay beni çok üzdü. TIP'a ve ilaçlara olan ilgimi artırdı. Ben o gün doktor olmaya karar verdim...
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