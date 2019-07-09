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  • 09.07.2019
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Pırıl , ’da yeni aşkı ile objektiflere yakalandı

Sosyetik güzel Pırıl , ’da yeni aşkıyla yakalandı. Çetindoğan, önceki gün adlı aşkıyla annesi Demet Sabancı'ya ait lüks teknedeydi.

Aşk pırıltısı
Pırl Çetindoğan, Ege'de aşka geldi. 28 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün annesi Demet Sabancı'ya ait Cennet Koyu'na demirli teknede Gökhan Kokuludağ adlı sevgilisiyle keyifteydi.



Deniz yatağında güneşlenen aşıklar, güvertede de romantik anlar yaşadı. Bu arada Arkem Kimya Finans Müdürü olan Kokuludağ, üniversite eğitimini 'da tamamladı...



Genç işadamı Kokuludağ, aşkını böyle öpücüklere boğdu.

DOĞAN SAVAŞ

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