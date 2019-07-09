Pırl Çetindoğan, Ege'de aşka geldi. 28 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün annesi Demet Sabancı'ya ait Cennet Koyu'na demirli teknede Gökhan Kokuludağ adlı sevgilisiyle keyifteydi.
Deniz yatağında güneşlenen aşıklar, güvertede de romantik anlar yaşadı. Bu arada Arkem Kimya Finans Müdürü olan Kokuludağ, üniversite eğitimini Londra'da tamamladı...
Genç işadamı Kokuludağ, aşkını böyle öpücüklere boğdu.
DOĞAN SAVAŞ
Deniz yatağında güneşlenen aşıklar, güvertede de romantik anlar yaşadı. Bu arada Arkem Kimya Finans Müdürü olan Kokuludağ, üniversite eğitimini Londra'da tamamladı...
Genç işadamı Kokuludağ, aşkını böyle öpücüklere boğdu.
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.