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  • 09.07.2019
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Çocuklara yazık

Aralarındaki çekişmeli boşanma sürecini çocuklarına yansıtan - çifti, dün yine karşılıklı suçlamalardaydı!

Çocuklara yazık
Geçtiğimiz günlerde velayetini aldığı çocuklarını anne Yağmur Sarnıç'tan alan Emre Aşık, dün yine boşanmak üzere olduğu eşine sert çıktı. Eski futbolcu, dün canlı yayında şöyle dedi: "Başında ablamların durduğu otel işletmem vardı. Ablamları darp etti, otelin başına geldi; ipler oradan sonra koptu. Çocuklarımı almak için her türlü şeyi yapmak durumundayım."



Bunun üzerine yayına bağlanan ise "Alengirli işlerini anlatırsam... Emre bana bunu yaptırtma" diyerek 'ı üstü kapalı tehdit etti.



TEHDİT ETTİ
Yağmur Sarnıç, boşanmak üzere olduğu eşini canlı yayında tehdit etti.

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