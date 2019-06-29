Eski eşler Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le Asena Atalay'ın nafaka krizinin çözüme kavuşması Şükran Ovalı'yı sevindirdi. Güzel oyuncu, Atalay'la 3 yıldır süren çekişmeli nafaka davasında yüzü gülen eşiyle dün manidar bir paylaşıma imza attı. Ovalı, Erkin'le sarmaş dolaş pozunu İngilizce "Mutlu mod (ruh hali)" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik pozu, Atalay'a gönderme olarak yorumlandı.
ŞÜKRAN'DAN ASENA'YA GOL
Oğlu Çınar için aylık 50 bin lira isteyen Atalay'ın aylık 3 bin lira nafaka almasına hükmedilen davanın ertesi günü Ovalı'dan böyle bir hamle gelmesi "Şükran'dan nispet pozu" dedirtti. Aşklarını 2017'de Roma'da nikah masasına taşıyan ünlü çiftin mutluluğu, pek çok kez Atalay'ın açtığı davalarla sekteye uğramıştı. Şükran Ovalı, dün eşiyle yaptığı paylaşımla da Asena Atalay'a golünü atmış oldu.
Atalay, eski eşine açtığı nafaka davasını kaybetti.
ŞÜKRAN'DAN ASENA'YA GOL
Oğlu Çınar için aylık 50 bin lira isteyen Atalay'ın aylık 3 bin lira nafaka almasına hükmedilen davanın ertesi günü Ovalı'dan böyle bir hamle gelmesi "Şükran'dan nispet pozu" dedirtti. Aşklarını 2017'de Roma'da nikah masasına taşıyan ünlü çiftin mutluluğu, pek çok kez Atalay'ın açtığı davalarla sekteye uğramıştı. Şükran Ovalı, dün eşiyle yaptığı paylaşımla da Asena Atalay'a golünü atmış oldu.
Atalay, eski eşine açtığı nafaka davasını kaybetti.
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