Şubat'ta ilişkilerine nokta koyan oyuncu Nehir Erdoğan'la ressam Renan Kaleli, "Aşk yeniden" dedi. İkili, geçtiğimiz günlerde barıştı. Önceki gün Ege'de çıktığı gezintide sevgilisine poz veren güzel oyuncu, paylaşımlarına Kaleli'yi etiketleyerek de barışmayı ilan etti.
Başından bir evlilik geçen 38 yaşındaki oyuncu, Kaleli ile barışarak yeniden mutluluğu yakaladı.
Başından bir evlilik geçen 38 yaşındaki oyuncu, Kaleli ile barışarak yeniden mutluluğu yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.