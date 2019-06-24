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  • 24.06.2019
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'la ressam Renan Kaleli, "Aşk yeniden" dedi

Aşk tablosu
Şubat'ta ilişkilerine nokta koyan oyuncu Nehir Erdoğan'la ressam Renan Kaleli, "Aşk yeniden" dedi. İkili, geçtiğimiz günlerde barıştı. Önceki gün Ege'de çıktığı gezintide sevgilisine poz veren güzel oyuncu, paylaşımlarına Kaleli'yi etiketleyerek de barışmayı ilan etti.



Başından bir evlilik geçen 38 yaşındaki oyuncu, Kaleli ile barışarak yeniden mutluluğu yakaladı.

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