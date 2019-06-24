Bu ayın başında sosyetik Alican Ulusoy ile ilişkisini itiraf eden Hande Subaşı'ya bu aşk yaradı. 2016'da ihanet gerekçesiyle Can Tursan'la 4 yıllık evliliğini bitiren 35 yaşındaki oyuncu, daha sonra yaşadığı pek çok aşkta da hüsrana uğramıştı. Subaşı, Ulusoy aşkıyla tüm yaralarını sarıp yeniden mutluluğun tadına vardı.
Subaşı, dün de işadamıyla fotoğrafını paylaşıp şu sözlerle bir kez daha ilan-ı aşk etti: "Bildiklerimi unutturan… Korkularımdan şaşırtan güzel adam, seni seviyorum."
HANDE'NİN NAZAR KORKUSU
Subaşı ile Ulusoy, nazar korkusuyla aşklarını gözlerden uzak yaşamak için çaba sarf ediyor.
Subaşı, dün de işadamıyla fotoğrafını paylaşıp şu sözlerle bir kez daha ilan-ı aşk etti: "Bildiklerimi unutturan… Korkularımdan şaşırtan güzel adam, seni seviyorum."
HANDE'NİN NAZAR KORKUSU
Subaşı ile Ulusoy, nazar korkusuyla aşklarını gözlerden uzak yaşamak için çaba sarf ediyor.
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