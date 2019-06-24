ayın başında sosyetikile ilişkisini itiraf edenbu aşk yaradı.ihanet gerekçesiyleevliliğini bitirendaha sonra yaşadığı pek çok aşkta da hüsrana uğramıştı. Subaşı, Ulusoy aşkıyla tümyeniden mutluluğun tadına vardı.Subaşı, dün de işadamıyla fotoğrafını paylaşıp şu sözlerle bir kez daha ilan-ı aşk etti:Subaşı ile Ulusoy, nazar korkusuyla aşklarını gözlerden uzak yaşamak için çaba sarf ediyor.