Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. 71 yaşındaki Fosforoğlu, 11 Haziran'da kalp krizi geçirmişti. Bir süre hastanede tedavi gören sanatçı taburcu edilmişti. Fosforoğlu'nun yarın Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter, kardeşidir. 1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema ve dizi filmlerinde de oynayan sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. Radyo programları yaptı, tiyatro üzerine dersler verdi.
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