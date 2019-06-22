Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü yaşamını sürdürdüğü Büyükada'da kalp krizi geçirmişti. 71 yaşındaki oyuncu yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken acı haber geldi.
ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?
1948 yılında İstanbul'da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi), Avni Dilligil (eniştesi), Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.
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