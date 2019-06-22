Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.06.2019 20:27
  • Son Güncelleme: 22.06.2019 20:27

Son dakika: Türk sinemasının acı kaybı! hayatını kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun önemli isimlerinden , 'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. ve 'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, (teyzesi), (eniştesi), (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

Türk sinemasının acı kaybı!

Tiyatro sanatçısı , bayramın son günü yaşamını sürdürdüğü 'da kalp krizi geçirmişti. 71 yaşındaki oyuncu yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken acı haber geldi.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

1948 yılında 'da doğan Enis Fosforoğlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Sanatçı ve 'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, (teyzesi), (eniştesi), (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Türk sinemasının acı kaybı! Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri