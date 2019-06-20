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  • 20.06.2019
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'den makyajsız paylaşım! "Evcen'e Karan etkisi"

 Karan'ı 'da kucağına alan , önceki gün makyajsız bu karesini paylaştı. Evcen'in yüzündeki huzurlu ve mutlu ifade; "Evcen'e Karan etkisi" yorumları yaptırdı.

Huzurlu ve mutlu
Oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün makyajsız bu karesini paylaştı. Evcen'in yüzündeki huzurlu ve mutlu ifade; "Evcen'e Karan etkisi" yorumları yaptırdı.

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