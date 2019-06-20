Oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün makyajsız bu karesini paylaştı. Evcen'in yüzündeki huzurlu ve mutlu ifade; 'Evcen'e Karan etkisi' yorumları yaptırdı. Oğlu Karan'ı 13 Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, önceki gün makyajsız bu karesini paylaştı. Evcen'in yüzündeki huzurlu ve mutlu ifade; 'Evcen'e Karan etkisi' yorumları yaptırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.