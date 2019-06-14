Efsane yarış atı Bold Pilot adına önceki gün Veliefendi Hipodromu'nda koşu düzenlendi. Yarışın kazananı; Hakan Kefoğlu'nun sahibi olduğu 'Anakın' isimli safkan oldu. Koşuyu, Bold Pilot ile jokeyi Halis Karataş'ın hikayesini anlatan 'Bizim İçin Şampiyon' filminin oyuncuları Farah Zeynep Abdullah ve Ekin Koç da takip etti.
Abdullah, Karataş'ın vefat eden eşi Begüm Karataş'ın kardeşleri Lale Atman ile Esra Atman ile uzun uzun sohbet etti. Şeref tribününde koşuyu birlikte izleyen oyuncular ve Atman Ailesi, birinciye kupasını takdim etti. Akşam da 'Bizim İçin Şampiyon'un gösterimi yapıldı.
Yarışın kazananı olan 'Anakın' adlı safkanın jokeyi Hışman Çizik'e ödülünü Ekin Koç, takdim etti.
AYDIN HAMZA
Abdullah, Karataş'ın vefat eden eşi Begüm Karataş'ın kardeşleri Lale Atman ile Esra Atman ile uzun uzun sohbet etti. Şeref tribününde koşuyu birlikte izleyen oyuncular ve Atman Ailesi, birinciye kupasını takdim etti. Akşam da 'Bizim İçin Şampiyon'un gösterimi yapıldı.
Yarışın kazananı olan 'Anakın' adlı safkanın jokeyi Hışman Çizik'e ödülünü Ekin Koç, takdim etti.
AYDIN HAMZA
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