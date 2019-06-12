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  • 12.06.2019
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Demirer paralandı

Demirer paralandı
Tişört tutkusuyla bilinen , geçtiğimiz günlerde markasından 500 TL'lik beyaz bir tişört aldı. Tişörtü 15 derecede ikinci kez yıkayan Demirer, tişörtü makineden çıkarınca üzerindeki yazıların parçalandığını görüp şoke oldu.




Les Benjamins'in sahibi Bünyamin Aydın, yeni koleksiyonunu Hande Erçel'le tanıtmıştı.

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