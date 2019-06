hayatının önde gelen isimlerinden11 yıllık eşiboşanmıştı. 37 yaşındaki Gölge, ardından inzivaya çekilmişti. Sosyetik güzel, duyduğuma göreaçmış. Hatta bu birliktelik son dönemde sosyetik toplantıların gündem maddesi olmuş. Gül Gölge 'nin gönlünün prensi ise tanıdık bir isim:Geçen ay flört etmeye başlayan ve mutlulukları herkesin dilinde olan çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde gizli gizli görüşmeyi tercih ediyormuş. Hatta Gölge,Ne diyelim, sürpriz çiftin mutlulukları daim olsun...Eski sunucu ile televizyoncu eşi Saygı, 11 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde noktaladı. Çift, çocukları için de halen görüşüyor.servetiyle Türkiye 'nin en önemliişadamlarından biri olan10 yıl önce vefat etmiş vetutuşmuştu. Yargıtay, 10 sene sonrason sözünü söyleyipbularak sosyetikikoncanınalmasınahükmetmişti.yaşayan Yalçın,geliyor. Resmi işlerinihalletmek için Türkiye'yegelecek olan sosyetikgüzel,alacakmış. Dahasonra da eşiyleyapacak olan Süreyya Yalçın , tekrarABD'nin yolunu tutacakmış.Yalçın'ın babası ünlü işadamı Faruk Yalçın , 10 yıl önce vefat etmişti...günlerce konuşulan kral imajına farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Dünyada hangi ünlü, ne giyerse giysin bence bu kadar konuşulmazdı. Ama Serttaş giyince Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte imaj çalışması yapmak, gündem olmak böyle bir şey... Hatta bu fotoğraf sayesinde yeni bir imaj çizen Bülent Serttaş 'a,gelmiş. Gelen reklam teklifini kabul eden ünlü şarkıcı, bu reklam kampanyasından daalacakmış. Bildiğim kadarıyla Bülent Serttaş'ın imaj ve marka danışmanlığınıyapıyor. Onu da tebrik etmemek olmaz...Yemek ve eğlence konseptini aynı çatı altında birleştirengeçtiğimiz yıl Ege mutfağının lezzetleriyle ön plana çıkmıştı. Bu yıl isemutfağıyla karşımızda… Limon'unönderliğinde hazırlanan her yemeğin ayrı bir hikayesi varmış. Alaçatı'ya gelirseniz Limon'un yeni lezzetlerini tadın.Açıldığı günden itibarenen gözde eğlence mekanları arasında olanaçtı. Çeşme Altınkum'daadıyla açılan mekan; beach, plaj, restoran ve parti alanlarından oluşuyor.sahibi olduğu ve yeni nesil eğlence hayatını İzmir'den başlatan bu karı-koca, yine farklarını göstermiş. Palmiye ağaçları içinde yapılan parti alanı hem Fransız hem de Yunan Adaları'nı aratmayan bir dekorasyona sahip.'Esnaf On The Beach ' isimli restoran,itibariyle hizmet vermeye başlıyor. Yabancı müziğin yanı sıra 80'ler ve 90'lar parçaları da çalan beach'inyapıyor.