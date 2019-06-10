Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Gül Gölge, 11 yıllık eşi Murat Saygı'dan 2018'de tek celsede boşanmıştı. 37 yaşındaki Gölge, ardından inzivaya çekilmişti. Sosyetik güzel, duyduğuma göre yeni bir aşka yelken açmış. Hatta bu birliktelik son dönemde sosyetik toplantıların gündem maddesi olmuş.
Gül Gölge'nin gönlünün prensi ise tanıdık bir isim: Yakışıklı şarkıcı Mehmet Erdem… Geçen ay flört etmeye başlayan ve mutlulukları herkesin dilinde olan çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde gizli gizli görüşmeyi tercih ediyormuş. Hatta Gölge, Bodrum People'da geçtiğimiz Cuma günü sahne alan 41 yaşındaki Erdem'i yakın birkaç arkadaşıyla en önden izlemiş. Ne diyelim, sürpriz çiftin mutlulukları daim olsun...
SAYGIYLA BOŞANDILAR
Eski sunucu ile televizyoncu eşi Saygı, 11 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde noktaladı. Çift, çocukları için de halen görüşüyor.
MİRASI ALMAYA GELİYOR
4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en önemli işadamlarından biri olan Faruk Yalçın, 10 yıl önce vefat etmiş ve 5 çocuğu ise miras kavgasına tutuşmuştu. Yargıtay, 10 sene sonra son sözünü söyleyip Süreyya Yalçın'ı haklı bularak sosyetik ikoncanın 97 milyon dolar yani 570 milyon lira almasına hükmetmişti. Eşi Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Yalçın, 28 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Resmi işlerini halletmek için Türkiye'ye gelecek olan sosyetik güzel, mirastan kazandığı parayı alacakmış. Daha sonra da eşiyle bir süre Bodrum'da tatil yapacak olan Süreyya Yalçın, tekrar ABD'nin yolunu tutacakmış.
Yalçın'ın babası ünlü işadamı Faruk Yalçın, 10 yıl önce vefat etmişti...
KRAL, 1 MİLYON LİRAYI KAPTI
Bülent Serttaş'ın günlerce konuşulan kral imajına farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Dünyada hangi ünlü, ne giyerse giysin bence bu kadar konuşulmazdı. Ama Serttaş giyince Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte imaj çalışması yapmak, gündem olmak böyle bir şey... Hatta bu fotoğraf sayesinde yeni bir imaj çizen Bülent Serttaş'a, bir bankadan reklam teklifi gelmiş. Gelen reklam teklifini kabul eden ünlü şarkıcı, bu reklam kampanyasından da 1 milyon lira alacakmış. Bildiğim kadarıyla Bülent Serttaş'ın imaj ve marka danışmanlığını Selim Akar yapıyor. Onu da tebrik etmemek olmaz...
SARAY'DAN ALAÇATI'YA
Yemek ve eğlence konseptini aynı çatı altında birleştiren Limon Köyiçi, geçtiğimiz yıl Ege mutfağının lezzetleriyle ön plana çıkmıştı. Bu yıl ise Osmanlı Saray mutfağıyla karşımızda… Limon'un şefi Eyüp Gül önderliğinde hazırlanan her yemeğin ayrı bir hikayesi varmış. Alaçatı'ya gelirseniz Limon'un yeni lezzetlerini tadın.
ESNAF BEACH'E TAŞINDI
Açıldığı günden itibaren İstanbul ve Alaçatı'nın en gözde eğlence mekanları arasında olan Esnaf, bu yaz da beach açtı. Çeşme Altınkum'da 'Esnaf On The Beach' adıyla açılan mekan; beach, plaj, restoran ve parti alanlarından oluşuyor. Feyzan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu ve yeni nesil eğlence hayatını İzmir'den başlatan bu karı-koca, yine farklarını göstermiş. Palmiye ağaçları içinde yapılan parti alanı hem Fransız hem de Yunan Adaları'nı aratmayan bir dekorasyona sahip. Plaj, 10.30'da açılırken 'Esnaf On The Beach' isimli restoran, saat 14.30 itibariyle hizmet vermeye başlıyor. Yabancı müziğin yanı sıra 80'ler ve 90'lar parçaları da çalan beach'in işletmesini ise Ergun Yıldız yapıyor.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
Gül Gölge'nin gönlünün prensi ise tanıdık bir isim: Yakışıklı şarkıcı Mehmet Erdem… Geçen ay flört etmeye başlayan ve mutlulukları herkesin dilinde olan çiçeği burnunda aşıklar, şimdilerde gizli gizli görüşmeyi tercih ediyormuş. Hatta Gölge, Bodrum People'da geçtiğimiz Cuma günü sahne alan 41 yaşındaki Erdem'i yakın birkaç arkadaşıyla en önden izlemiş. Ne diyelim, sürpriz çiftin mutlulukları daim olsun...
SAYGIYLA BOŞANDILAR
Eski sunucu ile televizyoncu eşi Saygı, 11 yıllık evliliklerini dostane bir şekilde noktaladı. Çift, çocukları için de halen görüşüyor.
MİRASI ALMAYA GELİYOR
4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en önemli işadamlarından biri olan Faruk Yalçın, 10 yıl önce vefat etmiş ve 5 çocuğu ise miras kavgasına tutuşmuştu. Yargıtay, 10 sene sonra son sözünü söyleyip Süreyya Yalçın'ı haklı bularak sosyetik ikoncanın 97 milyon dolar yani 570 milyon lira almasına hükmetmişti. Eşi Ozan Baran ile ABD'de yaşayan Yalçın, 28 Haziran'da İstanbul'a geliyor. Resmi işlerini halletmek için Türkiye'ye gelecek olan sosyetik güzel, mirastan kazandığı parayı alacakmış. Daha sonra da eşiyle bir süre Bodrum'da tatil yapacak olan Süreyya Yalçın, tekrar ABD'nin yolunu tutacakmış.
Yalçın'ın babası ünlü işadamı Faruk Yalçın, 10 yıl önce vefat etmişti...
KRAL, 1 MİLYON LİRAYI KAPTI
Bülent Serttaş'ın günlerce konuşulan kral imajına farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Dünyada hangi ünlü, ne giyerse giysin bence bu kadar konuşulmazdı. Ama Serttaş giyince Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte imaj çalışması yapmak, gündem olmak böyle bir şey... Hatta bu fotoğraf sayesinde yeni bir imaj çizen Bülent Serttaş'a, bir bankadan reklam teklifi gelmiş. Gelen reklam teklifini kabul eden ünlü şarkıcı, bu reklam kampanyasından da 1 milyon lira alacakmış. Bildiğim kadarıyla Bülent Serttaş'ın imaj ve marka danışmanlığını Selim Akar yapıyor. Onu da tebrik etmemek olmaz...
SARAY'DAN ALAÇATI'YA
Yemek ve eğlence konseptini aynı çatı altında birleştiren Limon Köyiçi, geçtiğimiz yıl Ege mutfağının lezzetleriyle ön plana çıkmıştı. Bu yıl ise Osmanlı Saray mutfağıyla karşımızda… Limon'un şefi Eyüp Gül önderliğinde hazırlanan her yemeğin ayrı bir hikayesi varmış. Alaçatı'ya gelirseniz Limon'un yeni lezzetlerini tadın.
ESNAF BEACH'E TAŞINDI
Açıldığı günden itibaren İstanbul ve Alaçatı'nın en gözde eğlence mekanları arasında olan Esnaf, bu yaz da beach açtı. Çeşme Altınkum'da 'Esnaf On The Beach' adıyla açılan mekan; beach, plaj, restoran ve parti alanlarından oluşuyor. Feyzan ile Atilla Bingöl'ün sahibi olduğu ve yeni nesil eğlence hayatını İzmir'den başlatan bu karı-koca, yine farklarını göstermiş. Palmiye ağaçları içinde yapılan parti alanı hem Fransız hem de Yunan Adaları'nı aratmayan bir dekorasyona sahip. Plaj, 10.30'da açılırken 'Esnaf On The Beach' isimli restoran, saat 14.30 itibariyle hizmet vermeye başlıyor. Yabancı müziğin yanı sıra 80'ler ve 90'lar parçaları da çalan beach'in işletmesini ise Ergun Yıldız yapıyor.
UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE
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