Geçen yıl ünlü sanatçı Coşkun Sabah'tan boşanan Ceyda Okay, Çeşme'de küçük kızı Helen'le tatil yaptı. Akrabaları ile birlikte bayramı Çeşme'de geçiren Okay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski eşi Coşkun Sabah için sürpriz bir projesi olduğunu dile getiren Okay, "Belki buradan haberi olacak ama 'Coşkun Sabah 50. Yıl Sanat Konseri' yapmayı düşünüyorum.
'BUNU HAK EDİYOR'
Evliyken hep bunu konuşurduk hiç hayata geçiremedik. Çeşme antik tiyatroda sponsor ben olacağım. Sanatçı olarak ender sanatçılardan. 'Yiğidi öldür hakkını yeme' derler. Onun için Coşkun Bey'e böyle bir şey yapmak gerekiyor çünkü bunu hak ediyor. Onay verirse yapacağız onay vermezse yapamayız" şeklinde konuştu...
'BUNU HAK EDİYOR'
Evliyken hep bunu konuşurduk hiç hayata geçiremedik. Çeşme antik tiyatroda sponsor ben olacağım. Sanatçı olarak ender sanatçılardan. 'Yiğidi öldür hakkını yeme' derler. Onun için Coşkun Bey'e böyle bir şey yapmak gerekiyor çünkü bunu hak ediyor. Onay verirse yapacağız onay vermezse yapamayız" şeklinde konuştu...
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