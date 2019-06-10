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  • 10.06.2019
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’ın eski eşi : Yiğidi öldür hakkını yeme

’ın eski eşi örnek bir davranışa imza attı. Okay, “Coşkun Sabah 50. yapmayı düşünüyorum. ‘Yiğidi öldür hakkını yeme’ demişler” açıklamasını yaptı.

Yiğidi öldür hakkını yeme
Geçen yıl ünlü sanatçı Coşkun Sabah'tan boşanan Ceyda Okay, Çeşme'de küçük kızı Helen'le tatil yaptı. Akrabaları ile birlikte bayramı Çeşme'de geçiren Okay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski eşi için sürpriz bir projesi olduğunu dile getiren Okay, "Belki buradan haberi olacak ama 'Coşkun Sabah 50. ' yapmayı düşünüyorum.



'BUNU HAK EDİYOR'
Evliyken hep bunu konuşurduk hiç hayata geçiremedik. Çeşme antik tiyatroda sponsor ben olacağım. Sanatçı olarak ender sanatçılardan. 'Yiğidi öldür hakkını yeme' derler. Onun için Coşkun Bey'e böyle bir şey yapmak gerekiyor çünkü bunu hak ediyor. Onay verirse yapacağız onay vermezse yapamayız" şeklinde konuştu...

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