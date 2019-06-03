Türk müzisyen Pınar Toprak, bir kez daha göğsümüzü kabarttı... Geçtiğimiz yıllarda Hollywood'un kapısından giren Toprak, tüm dünyada izlenen Captain Marvel filminin müziklerini yaptı. Başarılı çalışmaları sayesinde izleyiciler aksiyon dolu anları iliklerine kadar yaşadı. Toprak, 'Captain Marvel'in müziklerini besteleyen ilk kadın sanatçı' olarak da Hollywood tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Ülkemize bu gururu yaşatan 39 yaşındaki sanatçı, dünya yıldızlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Toprak'ın çalışmalarını yakından takip eden Amerikalı popçu Christina Aguilera, yakın bir tarihte sanatçımızı arayıp, birlikte çalışmak istediğini açıkladı. Teklifi kabul eden Pınar Toprak ise müjdeli haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Christina Aguilera'nın büyüleyici Vegas şovu Xperience'in açılışında çalışmak inanılmaz. Onur duydum. Tanıştığım en tatlı, en kibar ve en yetenekli insanlardan biri. Çok sevinçliyim!"
İSTANBUL'DA DOĞUP, BÜYÜDÜ
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve ABD'deki Berklee College of Music mezunu olan Pınar Toprak; Krypton dizisi ile popüler video oyunu Fortnite'ın da müziklerini yapmıştı.
Christina Aguilera
İSTANBUL'DA DOĞUP, BÜYÜDÜ
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve ABD'deki Berklee College of Music mezunu olan Pınar Toprak; Krypton dizisi ile popüler video oyunu Fortnite'ın da müziklerini yapmıştı.
Christina Aguilera
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