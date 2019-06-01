Dünyanın en güzel şehri İstanbul, yabancıların gözdesi olmaya devam ediyor... Ünlü emlak şirketi Remax'ın Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, 2019'un ilk 4 ayında 6 bin 160 yabancının İstanbul'dan konut aldığını açıkladı. En çok konutu Iraklılar (2314 adet) alırken bunu İranlı, Suudi, Rus ve Afganlar izledi. Başaran, şöyle konuştu: "Şu ana kadar satılan en pahalı yalı, Bir Katarlı işadamının 150 milyon dolara aldığı Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı). Katarlılar yine Sarıyer'de 75 milyon dolara yalı aldı. Ortadoğulular, yalılarını yazlık olarak kullanıyor."
875 MİLYON LİRA
Tam 64 odası olan Erbilgin Yalısı, dünyanın en pahalı evleri listesinde... Toplam 3 bin 633 metrekare kullanım alanı olan yalının içerisindeki ihtişam da dillere destan...
KİMLİK KARTI
1719'da yapıldı.
1911'de 2. Abdülhamid, oğlu Burhanettin için satın aldı.
3633 m2 alana kurulu.
64 odası var...
Ayrıca bir yüzme havuzu ve bir Türk hamamı da bulunuyor.
875 MİLYON LİRA
Tam 64 odası olan Erbilgin Yalısı, dünyanın en pahalı evleri listesinde... Toplam 3 bin 633 metrekare kullanım alanı olan yalının içerisindeki ihtişam da dillere destan...
KİMLİK KARTI
1719'da yapıldı.
1911'de 2. Abdülhamid, oğlu Burhanettin için satın aldı.
3633 m2 alana kurulu.
64 odası var...
Ayrıca bir yüzme havuzu ve bir Türk hamamı da bulunuyor.
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