ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filminin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, önceki akşam filmin galası için Cannes'a gitti. Bu iki ismi kırmızı halıda görmek isteyenler ise adeta birbirlerini ezdi. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, dakikalarca objektiflere poz verdi...
- Saklambaç
- 23.05.2019
- Gazete
Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio Cannes Film Festivali’ne damga vurdular
Beyaz perdenin iki efsanesi; Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, 72. Cannes Film Festivali’nde gösterime girecek filmleri Bir Zamanlar Hollywood’un galasına katıldı. Bu iki yakışıklı adam, güzel kadınları gölgede bıraktı.
ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filminin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, önceki akşam filmin galası için Cannes'a gitti. Bu iki ismi kırmızı halıda görmek isteyenler ise adeta birbirlerini ezdi. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, dakikalarca objektiflere poz verdi...
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