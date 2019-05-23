Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 23.05.2019
  • Gazete

ve Cannes Film Festivali’ne damga vurdular

Beyaz perdenin iki efsanesi; ve , 72. Cannes Film Festivali’nde gösterime girecek filmleri Bir ’un galasına katıldı. Bu iki yakışıklı adam, güzel kadınları gölgede bıraktı.



ABD'li yönetmen Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filminin başrol oyuncuları Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio, önceki akşam filmin galası için Cannes'a gitti. Bu iki ismi kırmızı halıda görmek isteyenler ise adeta birbirlerini ezdi. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, dakikalarca objektiflere poz verdi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriBrad Pitt ve Leonardo DiCaprio Cannes Film Festivali’ne damga vurdular
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri