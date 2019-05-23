yönetmen'nun Bir Zamanlar Hollywood'da filminin başrol oyuncuları, önceki akşam filmin galası için'a gitti. Bu iki ismi kırmızı halıda görmek isteyenler ise adeta birbirlerini ezdi. Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncular, dakikalarca objektiflere poz verdi...