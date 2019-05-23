Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı. Lüks harcamalarıyla bilinen ikoncan, 25 metre uzunluğunda, el yapımı TIR aldı. Ancak Ozan Bey, önceki gün TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptı.
Aracın son halini Instagram'dan paylaşan Süreyya Yalçın, fotoğrafın her köşesine nazar boncuğu bıraktı...
Aracın son halini Instagram'dan paylaşan Süreyya Yalçın, fotoğrafın her köşesine nazar boncuğu bıraktı...
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