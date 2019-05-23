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  • 23.05.2019
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400 bin dolara almıştı! , ’ın aldığı TIR'la yaptı

İşadamı , sosyetik aşkı ’ın kendisine hediye ettiği TIR’la yaptı!

Nazar çıktı
Amerika'da yaşayan sosyetik güzel Süreyya Yalçın, geçtiğimiz yıl eşi Ozan Baran'ın doğum gününde dev bir sürpriz yaptı. Lüks harcamalarıyla bilinen ikoncan, 25 metre uzunluğunda, el yapımı TIR aldı. Ancak Ozan Bey, önceki gün TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip yaptı.



Aracın son halini Instagram'dan paylaşan , fotoğrafın her köşesine nazar boncuğu bıraktı...







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