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  • 22.05.2019
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Anlamlı buluşma

Magazin ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, hafta sonu Bizim Çocuklarımız Derneği yararına düzenlenen alışveriş şenliğine katıldı.

Anlamlı buluşma

Feyza Aktan Deniz

Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP), Öznur Yakın ve Bilge Kuru ev sahipliğinde hafta sonu Kilyos Uzunya Beach'te gerçekleştirdiği bahar şenliğinde dopdolu iki güne imza attı.

Yüzlerce markanın yanı sıra ünlü isimlerin markalarının da stantlarının olduğu etkinlikte ziyaretçiler Bizim Çocuklarımız Derneği'ne katkı sağlamak amacıyla bol bol alışveriş yaptı.

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