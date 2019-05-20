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  • 20.05.2019
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Fenerbahçeli futbolcu ’dan alkışlık hareket!

Fenerbahçeli futbolcu ’ın romatoloji hastası çocuklar için düzenlediği iftarda ünlüler miniklere moral verdi.

Helal olsun

Yardımseverliğiyle bilinen Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, geleneğini yine bozmadı. Sık sık ihtiyaç sahipleri için yardım gecesi düzenleyen Topal, önceki akşam da takım arkadaşı Şener Özbayraklı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuklar ve onların aileleri için iftar daveti verdi.

Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'ndeki iftara çok sayıda ünlü katıldı. Türkücü Bülent Serttaş, söylediği şarkılarla hastanede tedavileri devam eden çocuklar ve aileleriyle doktorları eğlendirdi. Serttaş, Samet adlı çocuğa rap söylerken eşlik etmeye çalışınca da herkesi güldürdü. Minikler, gecede moral buldu.



Yonca Evcimik, şarkılarıyla eğlendirdiği miniklerle fotoğraf da çektirdi. Şarkıcı da 'ın davetine katılan isimler arasındaydı.

Doğan SAVAŞ

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