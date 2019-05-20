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, 1992'de çıkardığı 'Nazlanma' adlı şarkısının kaydı için tekrar stüdyoya girdi

Yengi desteği
, 1992'de çıkardığı 'Nazlanma' adlı şarkısının kaydı için tekrar stüdyoya girdi. Ünlü şarkıcı, 27 yıl sonra şişe üfleyerek şarkısına can verdi. Usta sanatçı Onur Mete'nin tekli olarak çıkaracağı 'Nazlanma' şarkısının yeni sürümünün kaydı, önceki gün Beykoz CCL adlı stüdyoda yapıldı.

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