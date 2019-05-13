iki aylık nafakayıödemediğini önesürüpbaşlatmıştı.Şener'in bu hamlesiüzerine de Kutluay,eski eşinediye yüklendi.İkilinin kavgasınade dahil oldu.Anne Şener, eskidamadını şu sözlerlesosyal medyadatopa tuttu: "Evdençıkarmak için çokuğraştı. Çocuklarınalıştığı hayat standardıvar.Şimdi 'Çocuklarımınpsikolojisinidüşünüyorum' diyor.İtibarı yerlerde. Bizebunları yaşattığı için çoküzgünüm. Allah ıslahetsin. İleride çocuklarınane anlatacak!"