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  • 13.05.2019
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’a eski kaynana üçlüğü

Eski kayınvalidesi ’ı yaylım ateşine tuttu. , ‘Allah ıslah etsin. İtibarı da yerlerde’ dedi.

Kaynana üçlüğü
, İbrahim Kutluay'ın iki aylık nafakayı ödemediğini öne sürüp eski eşine icra takibi başlatmıştı. Şener'in bu hamlesi üzerine de Kutluay, eski eşine "Dört katlı havuzlu villada mağdur edebiyatı yapıyor" diye yüklendi. İkilinin kavgasına eski kayınvalide Naime Şener de dahil oldu. Anne Şener, eski damadını şu sözlerle sosyal medyada topa tuttu: "Evden çıkarmak için çok uğraştı. Çocukların alıştığı hayat standardı var. Çocuklarının üstüne yeminler etti, 'O kadınla ilişkim yok' diye. Şimdi 'Çocuklarımın psikolojisini düşünüyorum' diyor. Medya önünde yemeğe götürerek iyi baba olunmaz. İtibarı yerlerde. Bize bunları yaşattığı için çok üzgünüm. Allah ıslah etsin. İleride çocuklarına ne anlatacak!"



Naime Şener

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