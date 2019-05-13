Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın iki aylık nafakayı ödemediğini öne sürüp eski eşine icra takibi başlatmıştı. Şener'in bu hamlesi üzerine de Kutluay, eski eşine "Dört katlı havuzlu villada mağdur edebiyatı yapıyor" diye yüklendi. İkilinin kavgasına eski kayınvalide Naime Şener de dahil oldu. Anne Şener, eski damadını şu sözlerle sosyal medyada topa tuttu: "Evden çıkarmak için çok uğraştı. Çocukların alıştığı hayat standardı var. Çocuklarının üstüne yeminler etti, 'O kadınla ilişkim yok' diye. Şimdi 'Çocuklarımın psikolojisini düşünüyorum' diyor. Medya önünde yemeğe götürerek iyi baba olunmaz. İtibarı yerlerde. Bize bunları yaşattığı için çok üzgünüm. Allah ıslah etsin. İleride çocuklarına ne anlatacak!"
Naime Şener
Naime Şener
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.