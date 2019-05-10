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  • 10.05.2019
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, 'in iddiaları üzerinde çıldırdı! ‘Dört katlı villadan mağdur edebiyatı yapmasın’

, ’in ‘Çocuklarımın sağlık sını iptal ettirdi’ iddiasıyla çıldırdı. Yıllardır sessiz kalan , paragözlükle suçladığı eski eşine seslendi: ‘Dört katlı havuzlu villadan mağdur edebiyatı yapmasın’



İki çocuklarına rağmen 11 yıllık evliliklerini bitirmek için üç yıl çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Demet Şener ile İbrahim Kutluay, 25 Mart'ta resmen boşandı. Boşanmanın ardından eski manken, Cenk Küpeli ile yeni bir aşka yelken açtı. İbo ise evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilen Edwina Sponza ile ilişkisini gözler önünde yaşamaya başladı. Herkes, suların durulduğunu düşünürken ortalık yeniden karıştı. Kavganın fitilini ise Demet Şener'in İbrahim Kutluay'a iki çocuğu için aylık 32 bin 500 liralık nafakayı ödemediği gerekçesiyle açtığı dava ateşledi.

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