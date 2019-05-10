İki çocuklarına rağmen 11 yıllık evliliklerini bitirmek için üç yıl çekişmeliresmen boşandı. Boşanmanın ardından eski manken,ile yeni bir aşka yelken açtı. İbo ise evliliğinin bitme nedeni olarak gösterilenile ilişkisini gözler önünde yaşamaya başladı. Herkes, suların durulduğunu düşünürken ortalık yeniden karıştı. Kavganın fitilini ise Demet Şener'in İbrahim Kutluay'agerekçesiyle açtığı dava ateşledi.