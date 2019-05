Türkiye'nin en yakışan çiftleri arasında gösterilen Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, 3.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktalamıştı. İkilinin ayrılığı hakkında birçok iddia ortaya atılsa da Sarıkaya ve Bürsin, dostça ayrıldıklarını her fırsatta dile getirdi. 3.5 yıllık süre içinde Yeniköy'de Boğaz manzaralı bir dairede oturan ikiliden, Bürsin eşyalarını alıp evden ayrılmıştı. Fakat ayrılık sonrası yalnız kalan Sarıkaya da oturdukları evden taşınmaya karar vermiş. Yeniköy'ü çok sevdiği için buradan ayrılmak istemeyen güzel oyuncu, yine Yeniköy'de oturacakmış. Emlakçılarla kiralık evleri gezen Sarıkaya, anlayacağız anılarının olduğu evde daha fazla yaşamak istemiyormuş…



ABD'DE GURUR TABLOSU

New ​York'taki Tribeca Film Festivali için geçtiğimiz günlerde ABD'ye 'Noah Land' (Nuh Tepesi) filmi oyuncuları gitmişti. Aralarında Haluk Bilginer, Hazal Kaya ve Ali Atay gibi isimlerin olduğu oyuncular Paterson'daki Taşkın Bakery'de yemek yemişler. Bir Türk girişimci olan Kadir Taşkın'ın kurucusu olduğu bu mekanda çalışanların hepsi Türk'müş. Bu haberi tesadüfen The Anatolia Post internet sitesinde gördüm. Düşünsenize; New Jersey'nin en iyi restoranı olarak Türk starları ağırlıyorsunuz. Sadece Türk çalışanların olduğu restorana Türk starlar geldi diye oradaki sitelerde haber oluyor. Bence gururlanmamak mümkün değil…





ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE

2015 yılında toplumun sanatla yüceleceği inancıyla kurulan Mim Sanat Derneği, 2017'den bu yana 4-10 yaş grubu devlet koruması altındaki yetenekli çocuklarımız için sanat eğitimi veriyor. Derneğin bu sene ikincisini düzenlediği bahar şenliğine önceki gün ben de katıldım. Spor ve sanatın buluştuğu bu eğlenceli günde özellikle halı saha maçı renkli görüntülere sahne oldu. Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın hakemliğini yaptığı müsabakada ünlüler çocuklarla maç yaptı. Çocukların mutluluğunu görünce böyle derneklerin yaygınlaşmasını sağlamamız gerektiğini bir kez daha gördüm.



SEDEF EVLENDİ

Bir dönem şovmen Mehmet Ali Erbil'le birlikteliği olay olan ve sonra nikah masasına oturan Sedef Altıntaş, Mali ile 1.5 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. Yıllardır ortalarda gözükmeyen Altıntaş, meğer geçtiğimiz aylarda ikinci kez nikah masasına oturmuş. Sessiz sedasız evlenen genç kadının eşinin adını öğrenemedim; ama düğün fotoğraflarını buldum. Şu sıralar 10 haftalık hamile olduğu da konuşulan Sedef Altıntaş'a şimdiden mutluluklar dilerim. Bu arada Altıntaş'ın, uzun süre yoğun bakımda kalan ve tedavisi normal odada devam eden Mehmet Ali Erbil'i ziyaret edip etmediğini bilmiyorum. Ancak mutluluğu yakalayan Sedef Altıntaş'a ilk tebriği eski eşi Mehmet Ali Erbil'in yapacağından şüphem yok…





ETİLER'DE FARK YARATTI

Etiler'deki Rustyfork restoranı uzun zamandır merak ediyordum. Tesadüfen önceki gün uğradım. Yemekleri, sunumları ve dekoruyla adeta ABD'deki Texsas ya da Louisiana'da bulunan restoranları andırıyordu. Ünlü şef Murat Bozok'un danışmanlığında hazırlanan menüde ise yok yok... Buraya uğrarsanız kum midyesi çorbası, cajun baharatlarla panelenmiş karides ve dana pirzola yemenizi tavsiye ederim.

UFUK ÖZCAN/KUYTU KÖŞE