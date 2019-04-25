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  • 25.04.2019
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's Secret'ın eski meleği , sayesinde Türk kahvesi tutkunu oldu

, eski aşkı sayesinde keşfettiği Türk kahvesinden vazgeçemedi

Metin gitti hatırı kaldı

Victoria's Secret'ın eski meleği Adriana Lima, "Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır" sözünü haklı çıkardı. 37 yaşındaki model, bir yılı aşkın süre birlikte olduğu eski aşkı Metin Hara sayesinde Türk kahvesi tutkunu olup çıkmıştı.



Önceki gün Miami'deki evinden paylaşım yapan Brezilyalı modelin mutfağının baş köşesinde Türk kahvesi fincanları ve makinesi olduğu görüldü. 'nın bu paylaşımı "Metin Hara gitti ama hatırı kaldı"

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