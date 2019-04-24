Demet Şener'le yıllarca çekişmeli geçen boşanma davasının geçtiğimiz ay sonuçlanmasıyla rahat bir nefes alan İbrahim Kutluay'ın keyfine diyecek yok... Yıllardır aşk yaşadığı sosyetik Edwina Sponza ile romantik anlar yaşamak için yurt dışını tercih eden İbo, artık aşkını gizlemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Sponza ile Bodrum'un yolunu tutan İbrahim Kutluay, sevgilisiyle konaklamak için de Demirbükü'nde yer alan lüks bir oteli tercih etti. Şimdilerde ilan ettileri aşklarıyla magazin gündeminde yer alan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay'ın kaldığı Amanruya isimli otelin gecelik ücreti ise bin 198 euro yani yaklaşık 7 bin 850 lira...





KEYFİ YERİNDE...

İbo, önünde özel havuzu olan odadan paylaşımlar yaparak mutluluğunu gözler önüne serdi. Kutluay'ın bu halleri de "Yıllardır Edwina Sponza ile aşkını doya doya yaşamak isteyen İbrahim Kutluay'ın rüyası Şener'den boşanmasıyla artık gerçek oldu" yorumları yaptırdı.

Başlarından bir evlilik geçen ve her ikisi de 45 yaşında olan gözde çift, bu yaz Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacak.