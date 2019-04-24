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  • 24.04.2019
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, boşanınca aşkını yıllardır gizli saklı yaşadığı için kesenin ağzını açtı

, boşanınca aşkını yıllardır gizli saklı yaşadığı ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün ’a giden çift, geceliği 7 bin 850 lira olan Amanruya Otel’de kalıyor.

Rüya gerçek oldu

Demet Şener'le yıllarca çekişmeli geçen boşanma davasının geçtiğimiz ay sonuçlanmasıyla rahat bir nefes alan İbrahim Kutluay'ın keyfine diyecek yok... Yıllardır aşk yaşadığı sosyetik Edwina Sponza ile romantik anlar yaşamak için yurt dışını tercih eden İbo, artık aşkını gizlemiyor.

Geçtiğimiz günlerde Sponza ile Bodrum'un yolunu tutan , sevgilisiyle konaklamak için de Demirbükü'nde yer alan lüks bir oteli tercih etti. Şimdilerde ilan ettileri aşklarıyla magazin gündeminde yer alan ile İbrahim Kutluay'ın kaldığı Amanruya isimli otelin gecelik ücreti ise bin 198 euro yani yaklaşık 7 bin 850 lira...



KEYFİ YERİNDE...
İbo, önünde özel havuzu olan odadan paylaşımlar yaparak mutluluğunu gözler önüne serdi. Kutluay'ın bu halleri de "Yıllardır Edwina Sponza ile aşkını doya doya yaşamak isteyen İbrahim Kutluay'ın rüyası Şener'den boşanmasıyla artık gerçek oldu" yorumları yaptırdı.
Başlarından bir evlilik geçen ve her ikisi de 45 yaşında olan gözde çift, bu yaz Bodrum ve Çeşme arasında mekik dokuyacak.

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