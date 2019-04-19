Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 19.04.2019
  • Gazete

Rahat uyu

Rahat uyu Meral Okay

2011'de Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri'nin Meral Okay ve dizisinin yapımcısı Timur Savcı ile başlattıkları proje; Okay'ın zamansız vefatından sonra onun anısına ilerledi.

Eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet verecek Koruncukköy Urla okulu, önceki gün projeye destek veren Halit Ergenç, Berrak Tüzünataç, Selma Ergeç ve Pelin Karahan'ın katılımıyla açıldı.
Muhteşem Yüzyıl oyuncuları, açılışta bir araya gelip projenin bitmesinin mutluluğunu yaşadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriRahat uyu Meral Okay
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri