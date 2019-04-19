Rahat uyu Meral Okay

2011'de Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Yoleri'nin Meral Okay ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin yapımcısı Timur Savcı ile başlattıkları proje; Okay'ın zamansız vefatından sonra onun anısına ilerledi.



Eğitim hakkı risk altındaki kız çocuklarına hizmet verecek Koruncukköy Urla okulu, önceki gün projeye destek veren Halit Ergenç, Berrak Tüzünataç, Selma Ergeç ve Pelin Karahan'ın katılımıyla açıldı.

Muhteşem Yüzyıl oyuncuları, açılışta bir araya gelip projenin bitmesinin mutluluğunu yaşadı.