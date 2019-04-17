Takvim Gazetesi magazin servisinin başarılı editörü Ebru Kazıktaş ile inşaat mühendisi Emre Avcı, 10 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdı. Çift, 14 Nisan Pazar günü Yalova'daki Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde bir ömür mutluluğa "Evet" dedi.



Ebru Kazıktaş, ünlü modacı Esin Arıcan imzalı gelinlik tercih ederken, damadın tercihi ise ünlü smokinci Levon Kordonciyan oldu. Takvim ailesi olarak Ebru Kazıktaş ve eşi Emre Avcı'ya bir ömür mutluluk diliyoruz.