Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 12.04.2019
  • Gazete

şarkıcı hasta kardeşler için kolları sıvadı

şarkıcı , hasta kardeşler için kolları sıvadı. Jahovic, hayranlarını da bağış kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Yardım meleği

SON dönemde sürekli özel hayatıyla gündem olan Emina Jahovic, bu kez farklı bir yüzünü gözler önüne serdi. şarkıcı, Karadağ'da yaşayan Karim ve Nidal isimli 8 yaşındaki kardeşler için kolları sıvadı.

Cerebral Palsy hastası miniklerin tedavi masrafları için başlatılan kampanyaya bağışta bulunan güzel şarkıcı, hayranlarını da miniklere destek olmaya çağırdı.


İki çocuk annesi Jahovic, 8 yaşındaki kardeşler için başlatılan kampanyaya destek çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriSırp şarkıcı Emina Jahovic Karadağlı hasta kardeşler için kolları sıvadı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri