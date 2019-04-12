SON dönemde sürekli özel hayatıyla gündem olan Emina Jahovic, bu kez farklı bir yüzünü gözler önüne serdi. Sırp şarkıcı, Karadağ'da yaşayan Karim ve Nidal isimli 8 yaşındaki kardeşler için kolları sıvadı.
Cerebral Palsy hastası miniklerin tedavi masrafları için başlatılan kampanyaya bağışta bulunan güzel şarkıcı, Türk hayranlarını da miniklere destek olmaya çağırdı.
İki çocuk annesi Jahovic, 8 yaşındaki kardeşler için başlatılan kampanyaya destek çıktı.
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