Usta sanatçı Yavuz Bingöl, iki film müjdesi verdi. Bingöl, çekeceği filmlerle ilgili de şöyle konuştu: "Filmlerin ikisinin de hikayesini ben yazdım. Bunlardan biri benim hayatım olacak. Çocukluğumda yaşadıklarımı anlatacağım. Diğeri de komedi tarzında bir orkestra hikayesi."