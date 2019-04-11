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  • 11.04.2019
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Usta sanatçı , iki film müjdesi verdi

Hayatı film oluyor
Usta sanatçı Yavuz Bingöl, iki film müjdesi verdi. Bingöl, çekeceği filmlerle ilgili de şöyle konuştu: "Filmlerin ikisinin de hikayesini ben yazdım. Bunlardan biri benim hayatım olacak. Çocukluğumda yaşadıklarımı anlatacağım. Diğeri de komedi tarzında bir orkestra hikayesi."

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