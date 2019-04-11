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  • 11.04.2019
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Uçak fobisi olan 'den hosteslere teşekkür

Uçak fobisi olan , ’dan ’a uçtu. Güzel oyuncu kendisine destek olan hosteslere teşekkür etti.

Havada destek
Bir süredir Londra'da bulunan Bergüzar Korel, dün İstanbul'a dönüş yaptı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, yaklaşık 4 saat süren uçuşta, kendisini destek olan ekibi unutmadı. Instagram hesabında hosteslerle çektirdiği kareyi paylaşan Korel, "Destekleri ve tatlı şefkatleri ile harika bir uçuş geçirmeme vesile oldular. binlerce kez teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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