Bir süredir Londra'da bulunan Bergüzar Korel, dün İstanbul'a dönüş yaptı. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, yaklaşık 4 saat süren uçuşta, kendisini destek olan ekibi unutmadı. Instagram hesabında hosteslerle çektirdiği kareyi paylaşan Korel, "Destekleri ve tatlı şefkatleri ile harika bir uçuş geçirmeme vesile oldular. binlerce kez teşekkürler" ifadelerini kullandı.