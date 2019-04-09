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  • Saklambaç
  • 09.04.2019
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ile aşkı sekteye uğradığı konuşulan Ekin Mert Dayma, ile yakınlaştı

ile aşkı sekteye uğradığı konuşulan , fırsat kaybetmeden çapkınlık turuna çıktı. Önceki gün Alaçatı’ya giden Daymaz, iddiaya göre burada meslektaşı ile yakınlaştı.

Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, hızlı çıktı. Daymaz, Temmuz 2018'de Sakuçoğlu ile TAKVİM objektifine yakalanınca ikilinin aşkı ifşa olmuştu.

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