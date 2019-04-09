Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, hızlı çıktı. Daymaz, Temmuz 2018'de Sakuçoğlu ile TAKVİM objektifine yakalanınca ikilinin aşkı ifşa olmuştu.
Güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçen yıl aşk yaşamaya başlayan oyuncu Ekin Mert Daymaz, hızlı çıktı. Daymaz, Temmuz 2018'de Sakuçoğlu ile TAKVİM objektifine yakalanınca ikilinin aşkı ifşa olmuştu.
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