Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'a giden Hacı Sabancı ile aşkı Nazlı Kayı, sanat galerilerinden çıkmıyor. Ünlü çift, önceki gün de The Broad adlı modern sanat müzesini ziyaret etti.

Eserleri tek tek inceleyen ikili, ABD'li sanatçı Jeff Koons'un Michael Jackson ve Bubbles adlı heykeli önünde de böyle poz verdi.