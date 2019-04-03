Kendi gibi oyuncu Tolga Sala ile 10 yıllık aşkına geçen ay nokta koyan Melisa Aslı Pamuk, ayrılık acısını hemcinsleri gibi saçlarından çıkardı. Güzel oyuncu, kendisiyle özdeşleşen upuzun saçlarını kısacık kestirip stres attı.





Pamuk, önceki gün de yeni imajıyla Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla buluşup sohbet eden ünlü oyuncu, çıkışta ise ayrılık sorularını duymazdan gelerek hızlıca gazetecilerin yanından uzaklaştı.