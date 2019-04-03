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  • 03.04.2019
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ile 10 yıllık aşkına geçen ay nokta koyan ayrılık acısını saçlarından çıkardı

Hayranlarının evlenmesini beklediği Pamuk ile Sala’nın ayrılığı herkesi şaşırttı. İkili, “Aşk bitti; ama dostluk baki” dedi.

Ayrılık bakımı

Kendi gibi oyuncu Tolga Sala ile 10 yıllık aşkına geçen ay nokta koyan Melisa Aslı Pamuk, ayrılık acısını hemcinsleri gibi saçlarından çıkardı. Güzel oyuncu, kendisiyle özdeşleşen upuzun saçlarını kısacık kestirip stres attı.



Pamuk, önceki gün de yeni imajıyla Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Yakın dostlarıyla buluşup sohbet eden ünlü oyuncu, çıkışta ise ayrılık sorularını duymazdan gelerek hızlıca gazetecilerin yanından uzaklaştı.

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