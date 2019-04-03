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  • 03.04.2019
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Gezer, ’ın anısını yaptırdığı tabloda yaşatıyor

Gezer, ’ın anısını sanatla yaşatıyor. Genç adam, aşkıyla anılarından yola çıkıp ’e ‘’ adlı bir tablo yaptırdı.

Geçen yıl bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönerken düşen jette 8 arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı, nişanlısı Murat Gezer için dün gibi taze… 'Meleğim' diye sevdiği nişanlısının hatıralarıyla yaşamına devam eden Gezer, Başaran'ın ölümünün birinci yılında çok anlamlı bir girişimde bulundu. Ünlü işadamı, düğünden bir ay önce hayata veda eden nişanlısının hatırasını yaşatmak için sanatçı Fırat Engin'in kapısını çaldı.

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