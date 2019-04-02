Geçtiğimiz hafta aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Arnavutköy'ü birbirine katan Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan destek geldi. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz akşam kızı ve sevgilisiyle Tarabya'daki bir restoranda bir araya geldi. Kızı ve müstakbel damat adayıyla yemek yiyen ünlü sanatçının keyfi yerindeydi. Gecenin sonunda mekanı ilk terk eden Kadayıfçıoğlu oldu. Genç adam, soruları yanıtsız bırakıp hızla aracına geçti. 10 dakika sonra da Hülya Avşar, kızı Zehra'yla balıkçıdan ayrıldı.
- Saklambaç
- 02.04.2019
- Gazete
Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na destek: Bugün flört yarın eş olur
Hülya Avşar, birkaç aydır Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan kızı Zehra’ya destek verdi. Geçtiğimiz akşam genç aşıklarla Tarabya’da yemek yiyen ünlü sanatçı, ikilinin ilişkisi için ‘Bugün flört, yarın eş olur’ diyerek kızının evlenmesine sıcak baktığını vurguladı.
Geçtiğimiz hafta aşkı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Arnavutköy'ü birbirine katan Zehra Çilingiroğlu'na annesi Hülya Avşar'dan destek geldi. Ünlü sanatçı, geçtiğimiz akşam kızı ve sevgilisiyle Tarabya'daki bir restoranda bir araya geldi. Kızı ve müstakbel damat adayıyla yemek yiyen ünlü sanatçının keyfi yerindeydi. Gecenin sonunda mekanı ilk terk eden Kadayıfçıoğlu oldu. Genç adam, soruları yanıtsız bırakıp hızla aracına geçti. 10 dakika sonra da Hülya Avşar, kızı Zehra'yla balıkçıdan ayrıldı.
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