hafta aşkıilebirbirinekatandestek geldi. Ünlü sanatçı, geçtiğimizakşam kızı ve sevgilisiyle Tarabya'daki bir restorandabir araya geldi.yemek yiyen ünlü sanatçının keyfi yerindeydi.Gecenin sonunda mekanı ilk terk eden Kadayıfçıoğluoldu. Genç adam, soruları yanıtsız bırakıp hızlaaracına geçti. 10 dakika sonra da