Önceki akşam 6. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri'nde Turkuvaz Medya, ödül yağmuruna tutuldu. Gecede 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeni Onur Tan, 'Yılın Dizi Yönetmeni' ödülünü aldı. Oktay Kaynarca da 'Yılın Erkek Dizi Oyuncusu' seçildi. n 'YILIN Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu' ödülünü 'Bir Zamanlar Çukurova'daki rolüyle Hilal Altınbilek kazandı. 'Yılın Gazetesi' ödülünü Sabah gazetesi, 'Yılın Magazin Gazetesi' ödülünü ise Günaydın gazetesi aldı. 'Yılın Haber Portalı' atv.com.tr seçildi.

atv Ana Haber Sunucusu Cem Öğretir, 'Yılın Erkek Haber Sunucusu' ödülüne layık görüldü.