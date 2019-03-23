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  • 23.03.2019
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’dan ayrılan teselliyi daha önce İvana Sert’le aşk yaşayan Can Çelebi’de buldu

Üç yıllık sevgilisi ’dan Kasım 2018’de ayrıldıktan sonra kayıplara karışan , teselliyi Can Çelebi’de buldu. Güzel oyuncu, daha önce İvana Sert’le aşk yaşayan sosyetik ralliciyle dün ’ya gitti.

Kırık kalpler buluştu... Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkı Kasım 2018'de biten Berrak Tüzünataç, Sokullu'nun bir diğer oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le yeni aşka yelken açmasıyla hüsrana uğramıştı.

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