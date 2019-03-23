Kırık kalpler buluştu... Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkı Kasım 2018'de biten Berrak Tüzünataç, Sokullu'nun bir diğer oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le yeni aşka yelken açmasıyla hüsrana uğramıştı.
Kırık kalpler buluştu... Kendisi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık aşkı Kasım 2018'de biten Berrak Tüzünataç, Sokullu'nun bir diğer oyuncu Dilan Çiçek Deniz'le yeni aşka yelken açmasıyla hüsrana uğramıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.