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  • 21.03.2019
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İngıltere Premier Ligi takımlarından 'deki performansıyla fırtınalar estiren 'dan örnek davranış

Bravo İlkay
İngıltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'deki performansıyla yeşil sahalarda fırtınalar estiren İlkay Gündoğan örnek bir davranışa imza attı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün takım arkadaşları Manuel Neuer ve Niklas Stark ile birlikte bir huzurevine gitti. Buradaki yaşlı İngilizlerle yakından ilgilendi. Gündoğan ayrıca, elini öptüğü yaşlılara hediye vermeyi de ihmal etmedi...
Üç futbolcu, bakıma muhtaç insanlara imzalı formalarını hediye etti.

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