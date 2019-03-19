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  • 19.03.2019
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'tan şok haber! ile yolları ayırdı

10 yıllık aşk tarih oldu

MissTurkey 2001 birincisi ve güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'tan şok haber... Yaklaşık 10 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Tolga Sala ile aşk yaşayan Pamuk, beraberliğine önceki gün nokta koydu.

Ayrılık kararını karşılıklı konuşarak alan oyuncu çift, dostluklarının ise devam edeceğini söyledi. 10 yıldır devam eden büyük aşkın neden bittiği ise sosyal medyada merak konusu oldu.

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