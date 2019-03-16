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  • 16.03.2019
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, güzelliğinden ise ödün vermiyor

Gençleşiyor!

Evlenip podyumlara veda eden Yüksel Ak, güzelliğinden ise ödün vermiyor. Önceki gün gençlik için aşı yaptıran 38 yaşındaki Ak, cildindeki kızarıklar için "Korkmayın, geçecek" dedi.

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