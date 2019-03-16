Evlenip podyumlara veda eden Yüksel Ak, güzelliğinden ise ödün vermiyor. Önceki gün gençlik için aşı yaptıran 38 yaşındaki Ak, cildindeki kızarıklar için "Korkmayın, geçecek" dedi.
Evlenip podyumlara veda eden Yüksel Ak, güzelliğinden ise ödün vermiyor. Önceki gün gençlik için aşı yaptıran 38 yaşındaki Ak, cildindeki kızarıklar için "Korkmayın, geçecek" dedi.
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