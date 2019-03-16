Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta da geleneği bozmadı. Tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen sevilen dizi, reytinglerin zirvesindeydi.
BirZamanlar Çukurova, Tüm Kişilerde %14,89 izlenme oranı ve %34,02 izlenme payı, AB'de %13,16 izlenme oranı ve %31,54 izlenme payı ile 20+ABC1'de %14,93 izlenme oranı ve %32,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sevilen dizinin bölüm etiketi #KendimEttim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirvedeydi.
BirZamanlar Çukurova, Tüm Kişilerde %14,89 izlenme oranı ve %34,02 izlenme payı, AB'de %13,16 izlenme oranı ve %31,54 izlenme payı ile 20+ABC1'de %14,93 izlenme oranı ve %32,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sevilen dizinin bölüm etiketi #KendimEttim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirvedeydi.
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