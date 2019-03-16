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  • 16.03.2019
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Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir yine zirvede

Birinci değişmedi
Perşembe akşamları atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, bu hafta da geleneği bozmadı. Tüm 'yi ekrana kilitleyen sevilen dizi, reytinglerin zirvesindeydi.

BirZamanlar Çukurova, Tüm Kişilerde %14,89 %34,02 izlenme payı, 'de %13,16 izlenme oranı ve %31,54 izlenme payı ile 20+ABC1'de %14,93 izlenme oranı ve %32,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Sevilen dizinin bölüm etiketi #KendimEttim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirvedeydi.

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