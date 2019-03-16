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  • 16.03.2019
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, ünlü isimleri bir araya getirdi

Önceki akşam ’de açılan , ünlü isimleri bir araya getirdi.

Açılışa koştular

Deus Ex Machina, önceki akşam 'de açıldı. Açılışa Dilan Çıtak, Çağatay Topaloğlu, Metin Yıldız ve Eren Hacısalihoğlu gibi ünlüler de katıldı.
Kıyafet, aksesuar, bisiklet ve motosikletin de satışa sunulduğu mekanın açılışında ev sahipliğini de işletmeciler Reha Dinçer ve Okan Topaloğlu yaptı.

Doğan ŞAVAŞ

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