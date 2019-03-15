Merakla beklenen 'Turkish'i Dondurma' filminin galası önceki akşam Uniq Hall'de yapıldı. Film ekibi, galada tam kadro hazır bulundu. Başrol oyuncularından Ali Atay, geceye eşi Hazal Kaya ile katıldı.
Filmin bir diğer oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'e de eşi Cansu Tosun eşlik etti. Gecede düşerek ayağını inciten Şebnem Bozoklu da sevgilisi Kanat Atkaya ile kırmızı halıdaki yerini aldı.
Doğan SAVAŞ
Filmin bir diğer oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil'e de eşi Cansu Tosun eşlik etti. Gecede düşerek ayağını inciten Şebnem Bozoklu da sevgilisi Kanat Atkaya ile kırmızı halıdaki yerini aldı.
Doğan SAVAŞ
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